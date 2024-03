Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Ohler Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Wipperfürth (ots)

Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten Einbrecher am Wochenende in ein Geschäft in der Marienheider Straße in Ohl. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:30 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Samstag (16. März). Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Unbekannten nichts gestohlen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

