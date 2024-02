POL-GM: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt (korrigierte Meldung)

Radevormwald (ots) - In der Straße "Vogelsmühle" sind Kriminelle am Wochenende in eine Gaststätte eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag (4. Februar), 12:55 Uhr schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Gaststätte. Ob sie etwas gestohlen haben, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

