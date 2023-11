Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Opel Insignia gestohlen

Hückeswagen (ots)

Ein schwarzer Opel Insignia mit den Kennzeichen GM-OI 18 ist in der Zeit zwischen Donnerstag und Montag von einem Parkplatz in der Peterstraße verschwunden. Der Fahrzeughalter gab an, dass er seinen Opel gegen 17.30 Uhr am 16. November auf einem Parkplatz an der Peterstraße abgestellt hat. Als er am Montagmorgen an die Stelle zurückkehrte, war sein Auto verschwunden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell