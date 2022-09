POL-GM: 16-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt

Radevormwald (ots) - Auf dem Friedhof an der "Alte Landstraße" haben Unbekannte in den vergangenen Tagen einen Brunnen beschädigt, mehrere Grabsteine umgeworfen, Blumen zertreten und Kerzenhalter zerstört. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 891990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Kathrin Popanda ...

mehr