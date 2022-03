Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche bei Autoschilderfirmen

Gummersbach (ots)

Am Wochenende (26. - 28. Februar) sind rund um das Straßenverkehrsamt Gummersbach drei Autoschilder-Geschäfte von Einbrechern heimgesucht worden. Während sie in einem Fall mit Hebelversuchen an der Eingangstür scheiterten, konnten sie nach dem Einschlagen von Fensterscheiben in zwei weitere Verkaufsstellen vordringen. Sie erbeuteten jeweils Bargeld und konnten unerkannt flüchten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

