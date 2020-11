Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 161120-931: Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Lindlar

In Lindlar-Frielingsdorf hat ein bislang unbekannter Fahrer am frühen Samstagabend (14. November) einen geparkten grauen Ford Focus beschädigt. Der Focus parkte zur Unfallzeit in einer Parktasche in der Jan-Wellem-Straße. Anwohner hatten um 18:20 Uhr einen lauten Knall und Rufe einer Person gehört. Kurze Zeit später entfernte sich ein Fahrzeug zügig von der Unfallstelle in Richtung Lindlar-Scheel. An dem Ford Focus ist nach erster Schätzung ein Schaden von etwa 6000 Euro entstanden.

Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher gehen bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

