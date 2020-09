Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Schwelbrand in ehemaligen Hühnerstall - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Dithmarschen (ots)

Büsum - Am Sonntag Morgen (27.09.2020) gegen 08:00 Uhr wurde die Feuerwehr in Büsum zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude gerufen. In einem ehemaligen Hühnerstall kam es zu einem Schwelbrand in der Zwischendeckenebene. Die Feuerwehr des Urlaubsortes an der Nordsee brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte diesen ab.

Zu einer starken Rauchentwicklung an der Straße Neuenkoog wurde die Freiwillige Feuerwehr Büsum am Sonntag Morgen (27.09.2020) gerufen. Dort qualmte es aus einem leerstehenden alten Hofgebäude. Es handelte sich bei dem Gebäude um einen leerstehenden Hühnerstall, der bereits mehrere Jahre nicht mehr genutzt wurde. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte hier die Unterkonstruktion und Isolierung der Halle, die früher für die Hühnerzucht genutzt wurde. Gebäudeteile mussten geöffnet und entfernt werden, um an die Glutnester heran zu kommen. Diese wurden mit Wasser und Schaum abgelöscht. Zur Unterstützung mit Atemschutzgeräteträgern wurde die Feuerwehr Westerdeichstrich nachalamiert. Die Wehren waren mit rund fünfzig Einsatzkräften ca. drei Stunden im Einsatz. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

