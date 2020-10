Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201020-853: Einbrecher hebelten Fenster auf

Waldbröl (ots)

Im Verlauf des Wochenendes haben Unbekannte in ein Haus an der Straße Wolfsschlucht eingebrochen. In der Tatzeit zwischen 18.00 Uhr am Freitag (17. Oktober) und 11.15 Uhr am Montag hebelten die Einbrecher ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten anschließend den gesamten Wohnbereich. Ob die Kriminellen mit Beute geflohen sind, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Mit stabilen Fenster- und Türbeschlägen lassen sich viele Einbrüche im Ansatz vereiteln. Merken die Täter, dass ein Eindringen nur mit großer Mühe gelingen kann, ziehen sie in der Regel weiter. Wenn Sie sich zum Thema Einbruchsschutz beraten lassen wollen, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 02261 8199-880 zur Verfügung. Informationen finden Sie auch auf den Internetseiten der Polizei NRW unter der Rubrik "Riegel vor!"

