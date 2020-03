Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180320-217: Zwei Motorradfahrer verletzt

Wipperfürth (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 129 mussten am Mittwoch (18. März) zwei Motorradfahrer aus Bochum und Castrop-Rauxel mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Verunglückten waren gegen 14.00 Uhr in einer Motorradgruppe von Wipperfeld in Richtung der Landstraße 286 unterwegs, als ein 49-Jähriger in einer Rechtskurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet und dort mit einem Wagen der Straßenmeisterei zusammenstieß. Der hinter dem 49-Jährigen fahrende Motorradfahrer, ein 41-Jähriger aus Castrop-Rauxel, kollidierte mit der auf der Fahrbahn liegenden Maschine seines Vordermannes. Er kam zu Fall und zog sich ebenso wie der 49-Jährige leichte Verletzungen zu; beide mussten von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

