Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200519-472: Aus der Kurve geflogen

Lindlar (ots)

Am Freitagabend (17. Mai) hat in Lindlar-Hartegasse ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Der Lindlarer fuhr um 21 Uhr auf der L284 aus Richtung Wipperfürth kommend in Fahrtrichtung Lindlar. In Höhe Waldheim verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Er stürzte und zog sich dabei Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten.

An dem Krad entstand leichter Sachschaden.

