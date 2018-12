POL-OG: Lahr - Pkw contra Fahrrad

Lahr (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radler und einem Pkw-Fahrer kam es am Mittwochabend in der Otto-Hahn-Straße. Der Mountainbiker wollte in den Mauerweg einbiegen, aus welchem der 80-jährige Lenker eines Mercedes herausfuhr. Die Verkehrsteilnehmer berührten sich und der Velofahrer verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

