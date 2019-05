Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160519-469: Weißer Hyundai nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Reichshof (ots)

Am Mittwochabend (14. Mai) ist auf der Hahnbucher Straße in Eckenhagen ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Ausweichmanöver gestürzt; die Polizei sucht nach in diesem Zusammenhang nach einem weißen Hyundai. Der Motorradfahrer aus Bergneustadt war gegen 22.10 Uhr auf der Hahnbucher Straße in Richtung Ortsmitte gefahren, als aus der Barbarossastraße ein weißer Hyundai in den Einmündungsbereich der beiden Straßen einfuhr. Der 18-Jährige konnte durch ein Ausweichmanöver zwar einen Zusammenstoß mit dem Hyundai verhindern, fuhr dabei aber gegen eine Bordsteinkante und stürzte; hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Hyundai blieb kurz stehen, fuhr dann aber in Richtung Ortsmitte davon. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

