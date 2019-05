Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160519-468: Zigarettenautomat aufgebrochen

Waldbröl (ots)

Zwischen 01.00 und 08.15 Uhr haben Unbekannte am Mittwoch (15. Mai) einen Zigarettenautomaten an der Nümbrechter Straße in Waldbröl aufgebrochen. Die Täter benutzten ein Schneidwerkzeug, um den an der Hauswand eines Eis-Cafes angebrachten Automaten im Bereich des Geldeinwurfs zu öffnen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

