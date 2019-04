Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen;Diebe in Tiefgarage;Einbrecher stiehlt Geldbörse;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Wetter: Bereits am späten Freitagabend, 15. März bauten Unbekannte im Aueweg eine Sperrbeschilderung samt Beleuchtungseinrichtung ab und ließen diese achtlos auf der Straße liegen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Diebe in Tiefgarage

Marburg: In der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße "Am Richtsberg" trieben Diebe zwischen Dezember und Dienstag, 2. April ihr Unwesen. Sie bauten an einem Quad die Batterie und den Anlasser aus und machten sich mit der Beute im Wert von 310 Euro auf und davon. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher stiehlt Geldbörse

Gladenbach: Noch ist nicht sicher, wie Unbekannte zwischen Mittwoch, 27. März, 19 Uhr und Donnerstag, 28. März, 7.30 Uhr in ein Reihenhaus in der Bahnhofstraße gelangten. Die Diebe griffen anschließend in eine Jackentasche und stahlen ein Portmonee samt Bargeld und Ausweispapieren. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

