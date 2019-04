Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Festnahme nach Griff in die Kasse; Vandalismus im Park; Dieseldiebstahl; Graffiti; Reifen platt; 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Festnahme nach Griff in die Kasse

Die Polizei beendete am heutigen Mittwoch, 03. April, um kurz nach 11 Uhr eine Fahndung mit einer Festnahme. Der festgenommene, 33 Jahre alte wohnsitzlose Mann steht im Verdacht kurz zuvor in die Kasse eines Marktes in der Herrenwaldstraße gegriffen zu haben. Er hatte seine Ware auf das Band gelegt und einen Fünf-Euro-Schein zum Bezahlen in der Hand. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, verhinderte der Mann mit einer Hand ein Schließen und griff zeitgleich mit der anderen zu. Anschließend flüchtete er. Dank der guten Personenbeschreibung verlief die Fahndung erfolgreich. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Stadtallendorf - Vandalismus im Park

Zwischen 12 Uhr am Dienstag und 09 Uhr am Mittwoch, rissen Unbekannte eine Kabinentür in der Damentoilette der öffentlichen Anlage im Hein-Lang-Park komplett aus der Verankerung. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden mindestens 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat innerhalb der benannten Zeit im Park bzw. bei den Toilettenanlagen Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Erksdorf - Dieseldiebstahl

Aus dem Tank eines MAN Lastwagens mit Kasseler Kennzeichen fehlen übers Wochenende plötzlich mindestens 160 Liter Dieselkraftstoff. Da der Lastwagen nicht bewegt wurde, dürfte der Kraftstoff abgezapft und gestohlen sein. Die Zugmaschine stand zur Tatzeit zwischen 20 Uhr Samstag, 30. März und 09 Uhr am Montag, 01. April auf dem Parkplatz der Grillhütte in der Straße Zum Sportplatz. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Graffiti

Das Graffiti auf dem Rolltor einer Firma in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ist mindestens 1 x 4 Meter groß und besteht aus zwei durch ein "of" getrennte Zahlen. Die Sachbeschädigung passierte zwischen 15 Uhr am Samstag, 30. März und 11 Uhr am Montag, 01. April. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Göttingen - Reifen platt

Drei Reifen an dem braunen Suzuki S-Cross waren offenbar platt gestochen. Der SUV parkte zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Samstag und 16 Uhr am Sonntag, 31. März unter dem Carport eines Anwesens in der Straße Sonnenhang. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten

Marburg - Parkplatzschranke beschädigt

Die genaue Unfallzeit lässt sich nicht bestimmen. Sie liegt aber zwischen 09 Uhr am Dienstag, 19. Februar und 13.30 Uhr am Dienstag, 02. April. Erst hier fiel der Schaden an dem Wetterschutzgehäuse der Schranke zum Parkplatz hinter der Commerzbank im Pilgrimstein auf. Nach den Spuren fuhr ein Auto gegen das Gehäuse. Dessen Fahrer hinterließ weder eine Nachricht, noch machte er sich in der Bank bemerkbar. Der Schaden beträgt mindestens 4000 Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Fahrzeug und/oder dem Fahrer. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Unfallflucht im Klinikums-Parkhaus

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bittet um Mithilfe zur Klärung einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, 02. April, zwischen 07 und 15 Uhr auf dem Parkdeck 7 des Parkhauses des UKGM in der Baldinger Straße ereignete. Dort stand in dieser Zeit rückwärts eingeparkt ein schwarzer Audi A 4. An diesem Auto entstand an der Front ein Schaden in Höhe von mindestens 700 Euro. Etwaige Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlern in Marburg aufzunehmen. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell