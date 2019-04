Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240419- 393: Dieseldiebe zapfen über 2000 Liter Diesel ab

Wiehl / Gummersbach (ots)

1150 Liter Diesel haben Unbekannte am Osterwochenende in der Bomiger Straße aus einem Lkw und einer mobilen Tankstelle abgezapft. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen Gründonnerstag 18:30 Uhr und Dienstag (23.April) 7 Uhr auf einer Baustelle in Richtung Waldfestplatz. Die Täter zapften aus dem Lkw etwa 250 Liter und aus der mobilen Tankstelle 900 Liter Diesel ab. Im gleichen Tatzeitraum zapften Unbekannte in der Bomiger Straße 80 Liter Diesel aus einem Traktor. In Gummersbach-Vollmerhausen entwendeten Diebe aus drei Baufahrzeugen etwa 880 Liter Diesel. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit auf dem Parkplatz gegenüber eines Hotels. Auch hier schlugen die Diebe am verlängerten Osterwochenende zu.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Kennzeichen oder Personen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell