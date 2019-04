Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160419-364: Motorradfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Hückeswagen (ots)

Beim Versuch ein Motorrad zu überholen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 483, bei dem ein 49-Jähriger aus Radevormwald schwere Verletzungen davontrug. Gegen 18.10 Uhr waren der 49-Jährige sowie eine weitere Motorradfahrerin auf der B 483 von Radevormwald-Rädereichen in Richtung Hückeswagen gefahren. In Höhe der Ortslage Herweg wollte ein 47-jähriger Autofahrer aus Halver die hintereinander fahrenden Motorräder überholen. Während das erste Überholmanöver noch gelang, kam es beim Versuch den 49-Jährigen zu überholen zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Weil der Verdacht besteht, dass der Autofahrer bei seinem Überholmanöver grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefahren ist, beschlagnahmte die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein des 47-Jährigen.

