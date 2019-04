Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150419-362: In Bäckerei eingestiegen

Waldbröl (ots)

Wechselgeld haben Diebe erbeutet, die vermutlich im Laufe der vergangenen Nacht (14./15. April) in eine Bäckerei an der Kaiserstraße eingebrochen sind. Den Tätern gelang es eine Türe aufzuhebeln und entwendeten eine Geldkassette. Daneben durchsuchten sie mehrere Umkleideschränke; ob sie dort Beute machten, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden. Hinweise zu dem Einbruch, der zwischen 17.30 und 04.30 Uhr stattgefunden hat, bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

