Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150419-360: In Metzgerei eingebrochen

Wiehl (ots)

In der Nacht auf Montag (14./15. April) haben Unbekannte in eine Metzgerei an der Bielsteiner Straße eingebrochen. Zwischen 21.30 und 06.30 Uhr hebelten die Kriminellen eine Zugangstüre auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen mit aufgefundenem Wechselgeld. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell