Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150419-359: Einbrecher stehlen Jacken und Schuhe

Gummersbach (ots)

Üblicherweise sind Einbrecher auf Geld oder Wertsachen bei ihren Beutezügen aus - bei einem Wohnungseinbruch am Sonntag (14. April) in Niederseßmar nahmen sie auch Jacken und mehrere Paar Schuhe mit. Eingebrochen hatten die Täter zunächst zwischen 17.50 und 21.45 Uhr in die Mietwohnung eines Einfamilienhauses an der Ahlefelder Straße, indem sie ein auf Kipp stehendes Fenster aufhebelten. Nachdem sie in der Mietwohnung einen Tablet-PC erbeutet hatten, gelangten die Täter über eine Verbindungstür in die Hauptwohnung. Dort ließen sie auf dem Esszimmertisch liegendes Bargeld unberücksichtigt, nahmen aber stattdessen mehrere Uhren, Jacken und fünf paar Schuhe mit. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach untger der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Stellen Sie in ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge fest, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über die kostenfreie Notrufnummer 110.

