Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140419-357: Fahrradfahrer stürzt bei Bremsmanöver - Autofahrer fährt weiter

Engelskirchen (ots)

Wegen eines abbiegenden PKW musste am Samstagmittag (13. April) ein Radfahrer stark bremsen und verletzte sich bei dem darauffolgenden Sturz leicht - der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Gegen 12.35 Uhr hatte ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Gummersbach den Radweg der Kölner Straße (L 136) in Richtung Engelskirchen befahren. Als er sich kurz vor der Einmündung mit der Straße Wiehlpuhl befand, bog aus dieser ein Auto nach rechts in Richtung Gummersbach ab und achteten offenbar nicht auf den herannahenden Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Gummersbacher so stark ab, dass er dabei zu Fall kam und sich leicht verletzte. Das Auto - es handelte sich um einen blauen PKW - fuhr in Richtung Gummersbach davon, ohne sich um den gestürzten 65-Jährigen zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

