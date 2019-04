Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140419-358: Lagerhalle aufgebrochen

Waldbröl (ots)

Aus einer Lagerhalle an der Straße "Alter Krankenhausweg" haben Unbekannte am Wochenende (12. - 14. April) eine zweisitzige Zugmaschine mit Ladefläche der Marke John Deere gestohlen. Die für garten- und forstwirtschaftliche Zwecke gedachte Zugmaschine des Typs Gator 4x2 ist in den Farben grün und gelb gehalten und mit dem Kennzeichen GM - S 298 versehen. Daneben haben die Einbrecher ein Stromaggregat, einen Kompressor sowie einen Staubsauger mitgenommen, nachdem sie sich über eingeschlagene Glasbausteine Zugang zu der Halle verschafft hatten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell