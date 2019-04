Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160419-363: Geschäftseinbruch in der Islandstraße

Hückeswagen (ots)

Geld und Parfüm haben Täter erbeutet, die gegen 03.30 Uhr am Montag (15. April) in ein Geschäft an der Islandstraße eingestiegen sind. Um in die Geschäftsräume einzudringen, zerstörten die Einbrecher an der Eingangstüre einen Teil der Verglasung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

