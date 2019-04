Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090419-327: Wohnungseinbrecher bei Tatausführung gestört

Gummersbach (ots)

Durch laut knackende Geräusche ist am Montagabend (8. April) ein Anwohner der Flurstraße in Gummersbach-Derschlag auf einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus aufmerksam geworden und hat die Einbrecher dabei vertrieben. Der Mann hatte sich gegen 20.20 Uhr im Obergeschoss des Hauses befunden. Nachdem er ein Knacken gehört hatte, machte er sich auf die Suche nach der Ursache. Dabei fand er im Erdgeschoss ein offenstehendes Fenster vor, welches von den Einbrechern aufgehebelt worden war. Die Einbrecher hatten sich allerdings schon aus dem Staub gemacht, ohne das Haus zuvor betreten zu haben. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990. Bei aktuellen Feststellungen zu verdächtigen Beobachtungen verständigen Sie immer sofort den Notruf unter der kostenfreien Nummer 110.

