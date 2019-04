Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080419-326: Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Gummersbach (ots)

In einem Gartenzentrum in Gummersbach-Friedrichstal ist am Samstag (6. April) eine 48-Jährige aus Wiehl bestohlen worden. Die Frau hatte sich zwischen 12.30 und 13.00 Uhr im Bereich der Baumschule aufgehalten, als sich eine unbekannte Frau an ihr vorbeiquetschte. Dies kam der Wiehlerin zwar ungewöhnlich vor, sie dachte sich allerdings nichts Böses dabei. Da sie jedoch kurze Zeit später den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkte, ist zu vermuten, dass die Unbekannte dieses Vorbeidrängeln als Ablenkung nutzte und dabei in die Handtasche gegriffen hat. Die Geschädigte beschrieb die Tatverdächtige als etwa 25 Jahre alt, mit einer leicht untersetzter Statur mit breiten Hüften sowie langen, schwarzen Haare. Von der Bekleidung ist lediglich eine Leggins bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

