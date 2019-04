Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040419-316: Trickdiebstahl in Buchladen

Waldbröl (ots)

Einem Trickdiebstahl ist am Mittwochnachmittag (3. April) eine Buchhändlerin in der Waldbröler Innenstadt zum Opfer gefallen. Zwischen 16.05 und 16.15 Uhr war eine etwa 60 Jahre alte Frau in den Laden gekommen und hatte nach einem speziellen Buch gefragt. Während die Bedienung nach dem Buch suchte, griff die Frau offenbar nach einer im Bereich des Verkaufstresens abgelegten Brieftasche. Als der Diebstahl kurz nach dem Verlassen des Geschäfts auffiel, hatte sich die Frau schon in unbekannte Richtung entfernt. Es handelte sich um eine etwa 60 Jahre alte und ca. 160 cm große Frau mit kräftiger Statur und dunkelblonden Haaren. Auffallend war ihr stark gebräuntes Gesicht und die kräftig geschminkten Lippen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

