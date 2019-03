Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210319-0269: Fußgänger nach Verkehrsunfall am 11. März gesucht

Radevormwald (ots)

Nach einem leichten Verkehrsunfall am 11. März sucht die Polizei nach einem Fußgänger, der an der Kreuzung Westfalenstraße / Bahnhofstraße mit einen Audi zusammengestoßen ist. Etwa gegen 16.15 Uhr wollte der Audifahrer von der Bahnhofstraße aus nach rechts auf die Westfalenstraße in Richtung Halver abbiegen. Als er an der dortigen Fußgängerfurt anhalten musste, um drei junge Männer queren zu lassen, geriet einer davon aus dem Gleichgewicht und stolperte rückwärts gegen den stehenden PKW; erst später merkte der Autofahrer, dass dabei an seinem Wagen ein Schaden entstanden war. Den Fußgänger schätzte der Geschädigte auf etwa 15-20 Jahre; er hatte dunkle Haare und war mit einer dunklen Jeans und Jacke bekleidet. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell