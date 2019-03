Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050319-0215: Dieseldiebe bohrten Löcher in Tank

Waldbröl (ots)

An zwei Kleinlastern haben Diebe am vergangenen Wochenende (1. - 4. März) beim Diebstahl von Diesel jeweils den Tank aufgebohrt. Aufgefallen war der Diebstahl, nachdem an einem der LKW am Montagmorgen beim Tanken Diesel auf das Tankstellengelände lief. Als Ursache stellte sich heraus, dass Unbekannte den Tank angebohrt hatten, um den auslaufenden Diesel zu stehlen. Der LKW war über das Wochenende auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Brölbahnstraße geparkt. Bei der Kontrolle eines weiteren dort abgestellten LKW kam zutage, dass auch dessen Tank die gleichen Beschädigungen aufwies und sich unter dem Fahrzeug eine Diesellache befand. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

