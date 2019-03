Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050319-0213: Wohnungseinbruch in Windhagen

Gummersbach (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Osternohstraße sind Unbekannte am Montagabend (4. März) eingebrochen. Zwischen 18.00 Uhr und Mitternacht zerstörten die Täter zunächst eine Fensterscheibe im Kellergeschoss des Hauses und konnten das Fenster im Anschluss entriegeln. Im Haus durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke und entkamen mit Bargeld aus einer aufgefundenen Geldbörse. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei zu jeder Zeit unter der kostenlosen Notrufnummer 110 entgegen.

