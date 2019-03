Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050319-0214: Mit Gegenstand auf Auto eingeprügelt

Gummersbach (ots)

Mehrere zerstörte Scheiben sowie diverse Beulen an einem Auto sind das Ergebnis einer Sachbeschädigung, die ein Unbekannter an einem im Bereich der Straße Falkenhöhe abgestellten PKW begangen hat. Vermutlich in den Nachstunden von Sonntag auf Montag (3./4. März) schlug jemand offenbar mit einem Gegenstand auf den auf einem Garagenhof abgestellten PKW ein. Die Polizei hofft auf Zeugen, die gegebenenfalls durch Geräusche auf die Tat aufmerksam geworden sind und in diesem Zusammenhang eine Person beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

