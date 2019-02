Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei berät in Engelskirchen und Wiehl zum Thema Einbruchschutz

Engelskirchen / Wiehl (ots)

Am kommenden Mittwoch (13. Februar) macht die mobile Beratungsstelle der Polizei in Engelskirchen-Ründeroth und in Wiehl-Drabenderhöhe Station. Hier können Sie sich kostenlos und unverbindlich rund um das Thema Einbruchsschutz beraten lassen. Auch wenn die Einbruchszahlen stark rückläufig sind: Opfer eines Einbruchs zu werden, stellt ein einschneidendes Erlebnis dar. Materielle Schäden werden zumeist durch Versicherungen ersetzt - geliebte Erinnerungsstücke aber auch das Gefühl, sich in der eigenen Wohnung sicher und geborgen fühlen zu können, sind zum Teil für immer verloren. Das Risiko, dass Diebe in Ihre Wohnung eindringen, lässt sich durch stabile Fenster- und Türbeschläge deutlich verringern. Einbrecher wollen das Entdeckungsrisiko klein halten und brechen ihr Vorhaben zumeist ab, wenn Sie nicht schnell zum Ziel kommen. Doch nicht jede Sicherung hält, was der Verkäufer Ihnen verspricht. Lassen Sie sich daher kostenlos und unverbindlich von Experten der Polizei beraten, welche Sicherungen empfehlenswert sind. Ihre mobile Beratungsstelle finden Sie in Engelskirchen-Ründeroth zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Hüttenstraße. Von 13 bis 15 Uhr stehen Ihnen die Berater der Polizei dann auf dem Siebenbürger Platz in Drabenderhöhe zur Verfügung. Natürlich können Sie sich auch zu anderen Themen bei den Beamten Rat einholen.

