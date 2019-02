Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080219-0124: Unfallverursacher gesucht

Radevormwald (ots)

Gegen einen Zaun an der Einmündung Ispingrader Straße / Laakbaum ist am Montag (4. Februar) ein unbekannter Fahrzeugführer gefahren; er flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Unfallzeit kann auf den Zeitraum von 14.25 bis 14.55 Uhr beschränkt werden. Wer Angaben zu dem möglichen Unfallverursacher machen kann, wird gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell