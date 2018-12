POL-GM: 111218-1325: Zusteller von eigenem Auto erfasst

Lindlar (ots) - In Lindlar-Kuhlbach hat sich am Montag (10. Dezember) ein 40-Jähriger aus Gummersbach schwere Verletzungen zugezogen, als er unter sein wegrollendes Postauto geriet. Der Mann war gegen 14.15 Uhr auf der Kuhlbacher Straße als Postzusteller unterwegs. Nachdem er auf der abschüssigen Fahrbahn ausgestiegen war, setzte sich sein VW-Bus plötzlich in Bewegung. Bei dem Versuch, den wegrollenden Wagen zu stoppen, kam er zu Fall und geriet unter ein Vorderrad. Die führerlose Fahrt endete kurze Zeit später, als der Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hausecke prallte.

