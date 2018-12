POL-GM: 111218-1323: Versuchter Einbruch in Ärztehaus

Lindlar (ots) - Zwischen 17.30 Uhr am Sonntag und 12.00 Uhr am Montag (9./10. Dezember) versuchten Unbekannte in ein Ärztehaus auf der Hauptstraße einzubrechen. Sowohl die Eingangstüre als auch ein Fenster erwiesen sich aber als zu stabil für die Einbrecher, die erfolglos abrückten, nachdem sie mehrfach mit Hebelwerkzeugen angesetzt hatten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

