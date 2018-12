POL-GM: 101218-1321: Tatverdächtiger nach Brandstiftung ermittelt

Morsbach (ots) - In der Nacht zu Samstag (8. Dezember) musste die Feuerwehr zu zwei Bränden in Oberwarnsbach ausrücken, die offenbar durch Brandstiftung verursacht wurden - die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Etwa gegen 02.00 Uhr waren eine Scheune sowie ein nur wenige hundert Meter davon entfernt abgestellter Wohnwagen in Brand geraten. Zeugen waren kurz nach Brandausbruch auf einen Mann aufmerksam geworden, der in unmittelbarer Nähe zu den Brandorten in ein Auto eingestiegen und fort gefahren war. Er konnte noch in der Nacht ermittelt und festgenommen werden. Im Rahmen seiner Vernehmung gab er zu, für einen der Brände verantwortlich zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er im Laufe des Tages wieder entlassen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell