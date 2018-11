POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 15.00 Uhr auf der B 313. Ein 26-jähriger Daimler Benz-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Krauchenwies kommend in Richtung Sigmaringen. Auf der zweispurigen Fahrbahn wollte er den Opel eines 25-jährigen Lenkers überholen. Als sich beide Pkw auf fast gleicher Höhe befanden, geriet der 25-jährige zu weit nach links und kollidierte mit dem Daimler Benz. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Sigmaringen

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von rund 2.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Mühlbergstraße (B32). Ein 23-jähriger Ford-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße und übersah beim Wechseln nach links ein von hinten herannahendes Leichtkraftrad. In Folge der anschließenden Kollision wurden sowohl der 17-jährige Lenker des Leichtkraftrades, als auch seine 16-jährige Sozia auf die Fahrbahn geschleudert. Während sie sich hierbei leicht verletzte, zog sich der Lenker schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Bad Saulgau

Starke Rauchentwicklung

Zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder musste die Freiwille Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 04.15 Uhr in die Friedrichstraße ausrücken. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses konnte der auslösende Rauchmelder wahrgenommen werden. Daraufhin wurden die Bewohner des Hauses vorsorglich evakuiert, die Feherwehr brach die Wohnungstür auf. In der Wohnung waren Rauchschwaden sichtbar, ursächlich hierfür war ein angebranntes Essen auf dem Herd. Der Wohnungsinhaber konnte im Bett schlafend vorgefunden und aufgeweckt werden.

Bad Saulgau

Fahren unter Drogen

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntag gegen 22.30 Uhr bei einem Roller-Fahrer während einer Kontrolle in der Badstraße fest. Nach einem positiven Drogenvortest veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Herbertingen

Alkoholisierter Autofahrer

Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte ein 50-jähriger Autofahrer, der am Samstag gegen 11.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau in der Oberen Bergenstraße angehalten und überprüft wurde. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der 1,2 Promille ergeben hatte, veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe, beschlagahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell