POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Bad Saulgau

Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen Samstagabend zwischen 18 und 18:30 Uhr in ein Wohnhaus im Eichendorffweg in Bad Saulgau ein. Der Unbekannte verschaffte sich über ein Fenster und die danebenliegende Türe Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese nach Bargeld. Als die Wohnungsinhaberin nach Hause zurückkehrte, überraschte diese wohl den Einbrecher, da sie jemanden durch die Wohnung rennen hörte. Der Unbekannte verließ offenbar fluchtartig das Gebäude und entkam unerkannt. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

