POL-GM: 051218-1302: Drei Verletzte und hoher Schaden bei Frontalzusammenstoß

Wiehl (ots) - Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich gegen 09.30 Uhr am heutigen Tag (5. Dezember) an der Autobahnauffahrt in Wiehl-Bomig ereignet hat. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Lindlar hatte die L 305 aus Richtung Wiehl kommend befahren und wollte an der Anschlussstelle Wiehl-Bomig auf die Autobahn in Richtung Köln auffahren. Beim Abbiegen stieß sie frontal mit dem Wagen eines 22-Jährigen aus Freudenberg zusammen, der ihr in Richtung Wiehl fahrend entgegen kam. Der 22-Jährige erlitt dabei schwere, die 39-Jährige und ihr einjähriger Sohn leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus; die schwer beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell