POL-GM: 181118-1230: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Nümbrecht (ots) - Als am frühen Samstagmorgen (17. November) ein 65-jähriger Autofahrer aus Nümbrecht kontrolliert werden sollte, reagierte er zunächst nicht auf die Anhaltezeichen eines Streifenwagens, sondern beschleunigte sein Fahrzeug. Der Mann war gegen 00.45 Uhr auf der Dr.-Schild-Straße unterwegs gewesen. Etwa 10 Minuten fuhr der Mann mit wechselnden Geschwindigkeiten durch die Gemeinde Nümbrecht, bevor er mithilfe von zwei weiteren Streifenwagen auf der Hauptstraße in Nümbrecht gestoppt werden konnte. Auf seinen Führerschein muss der 65-Jährige nun zunächst verzichten - ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von etwa 1,7 Promille, so dass neben der Führerscheinsicherstellung auch eine Blutprobenentnahme erfolgte.

