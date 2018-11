POL-GM: 181118-1227: Tageswohnungseinbruch - Einbrecher stiegen über Balkon ein

Waldbröl (ots) - Über eine Balkontür haben sich Einbrecher am Samstag (17. November) Zugang zu einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße verschafft. Zwischen 13.00 und 22.15 Uhr hebelten die Täter die Türe auf und durchsuchten mehrere Räume der Wohnung. Über die Beute konnten die Geschädigten bei der Anzeigenaufnahme noch keine näheren Angaben machen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Stellen sie in Ihrem Wohngebiet verdächtige Fahrzeuge oder Personen fest, informieren Sie bitte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell