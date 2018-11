POL-GM: 181118-1229: Zwei Radfahrer mussten zur Blutprobe

Hückeswagen / Radevormwald (ots) - Gleich zwei Radfahrer mussten am Wochenende in Radevormwald und Hückeswagen eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, weil sie in deutlich verkehrsuntüchtigem Zustand unterwegs waren. In Radevormwald war am Samstag (17. November) ein 40-Jähriger ins Straucheln geraten, als er mit seinem Fahrrad gegen 15.40 Uhr die Poststraße überqueren wollte. Ein 58-jähriger Autofahrer hatte an einer Querungshilfe angehalten, um dem Radfahrer aus Radevormwald das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Beim Umfahren der Querungshilfe fiel der Radfahrer um, wobei sein Fahrrad das wartende Auto traf. Mit 2 Promille zeigt das Alkoholtestgerät deutlich zu viel an. In Hückeswagen hielt am Sonntag kurz nach Mitternacht eine Streifenwagenbesatzung auf der Peterstraße einen 25-jährigen Radfahrer an, der zuvor in deutlichen Schlangenlinien gefahren war; ein Autofahrer musste dem Hückeswagener beim Überholen ausweichen, da dieser plötzlich einen Schlenker zur Seite machte. Hier zeigte das Messgerät einen vorläufigen Wert von 1,4 Promille an, was bei den deutlichen Ausfallerscheinungen aber auch für einen Radfahrer deutlich zu viel ist. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete jeweils ein Strafverfahren ein.

