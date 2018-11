POL-GM: Verkehrsunfall: Betrunken von der Straße abgekommen- Fahrer und Beifahrer schwerverletzt!

Nümbrecht (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der vergangen Nacht gegen 01:30 Uhr in Nümbrecht! Zur Unfallzeit befuhr ein 27-jähriger Mann aus Nümbrecht mit einem Pkw die Gemeindestraße aus Nümbrecht- Niederbreidenbach kommend in Richtung Nümbrecht- Straße. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Durch den heftigen Aufprall wurde der Fahrer schwerverletzt. Ein 25-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Nümbrecht, wurde aus dem Pkw geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Beide Personen mussten mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten starken Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

