POL-GM: 161118-1224: Vier Tatverdächtige nach Raubüberfall ermittelt

Gummersbach (ots) - Nach einem Raubüberfall im Bereich des Steinmüllergeländes konnte die Polizei am Mittwochabend (14. November) vier Tatverdächtige im Alter von 17 bis 26 Jahren festnehmen; gegen zwei ordnete das Amtsgericht Gummersbach am Donnerstag Untersuchungshaft an. Die Vier stehen im Verdacht, einen 26-Jährigen aus Overath, der sich gegen 22.00 Uhr im Bereich des ehemaligen Steinmüllergeländes auf einer Parkbank aufhielt, gemeinsam festgehalten und niedergeschlagen zu haben. Im Zuge des Angriffs kam auch das Handy des Overathers abhanden. Ein Zeuge konnte der Polizei den Hinweis geben, dass sich die Täter anschließend in Richtung des Busbahnhofes entfernten. Hier konnten die vier Verdächtigen kurze Zeit später festgenommen werden. Zwar konnte der Verbleib des Mobiltelefons bislang noch nicht geklärt werden, jedoch haben die Ermittlungen den Tatverdacht gegen die Männer erhärtet. Da zwei von ihnen nicht über einen festen Wohnsitz verfügen, schickte sie der Haftrichter in Untersuchungshaft. Zwei in Gummersbach und Bergneustadt wohnende Tatverdächtige kamen im Verlaufe des Donnerstages wieder auf freien Fuß.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell