POL-GM: 161118-1223: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Marienheide (ots) - Beim einem Frontalzusammenstoß am Abzweig nach Wilbringhausen sind am Donnerstag (15. November) auf der Landstraße 306 die beiden Unfallbeteiligten verletzt worden. Eine 63-jährige Autofahrerin aus Marienheide hatte gegen 17.25 Uhr die L 306 in Richtung Meinerzhagen befahren. Als sie nach links auf die K 45 abbog, stieß ihr Wagen frontal mit dem PKW eines 22-jährigen Gummersbachers zusammen, der auf der L 306 in Richtung Holzwipper unterwegs war. Während der 22-Jährige lediglich leichte Verletzungen davontrug, musste die 63-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

