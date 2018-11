POL-GM: 161118-1225: Fahndungs- und Kontrolltag im Oberbergischen Kreis

Oberbergischer Kreis (ots) - Am Donnerstag hat die Polizei in allen 13 Kommunen im Oberbergischen Kreis Sonderkontrollen durchgeführt. Mit über 70 Beamten war die Polizei zwischen 7 - 18 Uhr im gesamten Oberbergischen Kreis unterwegs, um in integrativen Kontrollen sowohl im Kriminalitäts- als auch im Verkehrssektor nach dem Rechten zu schauen. Besonderes Augenmerk legten die Beamten dabei auf mögliche Einbrecher. Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit sind die Einbruchszahlen deutlich angestiegen. Viele Einbrüche finden dabei zur Tageszeit oder auch in den frühen Abendstunden statt. Reisende Einbrecher gingen der Polizei zwar nicht ins Netz, aber die Kontrollen haben aber möglicherweise dazu beigetragen, dass diese gar nicht erst Station in Oberberg machten - am Kontrolltag war kein Wohnungseinbruch zu vermelden. Insgesamt kamen im Laufe des Tages 363 überprüfte Fahrzeuge und knapp 300 überprüfte Personen zusammen. An 56 Fahrzeugen stellte die Polizei Mängel fest und in 109 Fällen standen unterschiedlichste Verkehrsordnungswidrigkeiten auf der Ergebnisliste. Den Fahndungs- und Kontrolltags nutzte die Polizei auch zur Vollstreckung von Haftbefehlen und Durchsuchungsbeschlüssen. Besonders erwähnenswert ist dabei die Aufklärung eines Diebstahls aus dem Sommer 2017. In der Nach vom 11. Auf den 12. Juli hatte ein Unbekannter von einem Ausstellungsgelände in Morsbach-Volperhausen eine über 200 Kilogramm schwere Betonbüste eines nackten Frauentorso gestohlen. Zwischenzeitlich gingen bei der Polizei Hinweise ein, dass ein 46-Jähriger aus Waldbröl im Besitz des Kunstwerks sein soll. Bei einer Durchsuchung konnte die Büste aufgefunden werden - sie befindet sich nun wieder im Besitz des Künstlers.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell