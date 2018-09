POL-GM: 090918-989: Metalldiebe waren in den letzten Tagen aktiv

Reichshof / Marienheide (ots) - Kriminelle haben in Reichshof-Brüchermühle eine bislang unbekannte Menge Edelstahl sowie vier Müllcontainer von dem Gelände einer Firma in der Euelerhammer Straße gestohlen. Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum zwischen Freitag 15:45 Uhr und Samstag (8.September) 5:45 Uhr gewaltsam Zugang zu dem umzäunten Firmengelände. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug zum Abtransport des Diebesguts benutzten.

Im gleichen Tatzeitraum durchtrennten Unbekannte den Maschendrahtzaun zu einem Firmengelände in unmittelbarer Nähe, ebenfalls in der Euelerhammer Straße. Auf der Videoüberwachung sind am Samstag (8.September) um 2:46 Uhr zwei Personen aufgezeichnet worden, die sich auf dem Gelände aufhielten. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenshirts. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

In Marienheide entwendeten Langfinger diverse Werkzeuge und Metall. Im Zeitraum zwischen dem 22. August und Freitag (7.September) um 19:15 Uhr verschafften sich die Täter Zugang in ein Firmengebäude in der Steinstraße. Von dort entwendeten sie eine größere Menge Edelmetalle, Buntmetalle und Werkzeuge (Schweißgeräte, Akku-Bohrer, Kettensägen und mehr).

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 02261 81990.

