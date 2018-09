POL-GM: 070918-986: Werkzeuge und Maschinen aus Neubau gestohlen

Morsbach (ots) - Aus einem Neubau in der Straße "Auf der Eichenhöhe" haben Diebe zwischen Mittwoch und Donnerstag (5./6. September) mehrere Werkzeuge und Elektromaschinen gestohlen. Der Bauherr hatte die Baustelle gegen 20.00 Uhr am Mittwoch verlassen. Als er am nächsten Tag gegen 16.00 Uhr zur Baustelle zurückkehrte, waren nahezu alle Werkzeuge und Maschinen verschwunden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

