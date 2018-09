POL-GM: 070918-985: Beim Anrempeln Handy gestohlen?

Waldbröl (ots) - Nach dem Besuch des Jobcenters in der Vennstraße bemerkte eine 22-Jährige am Donnerstag (6. September) das Fehlen ihres Mobiltelefons. Gestohlen hat das Telefon eventuell ein unbekannter Mann, der die Geschädigte gegen 11.00 Uhr beim Verlassen des Gebäudes auf einer Treppe anrempelte; zumindest ist dies ein übliches Vorgehen von Trickdieben, um ihre Opfer abzulenken. Der Mann war ca. 170 cm groß, von kräftiger Statur und hatte eine Glatze. Von der Bekleidung ist lediglich ein orange-schwarzer Kapuzenpullover bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

