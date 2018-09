POL-GM: PKW gerät in die Böschung und überschlägt sich

Lindlar (ots) - Am frühen Samstagmorgen (08.09.18), gegen 06:00 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann aus Lindlar mit seinem PKW die L 299 von Overath kommend in Richtung Lindlar. Zwischen den Ortschaften Kepplermühle und Vellingen kam er ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, geriet mit dem PKW in die dortige ansteigende Böschung und prallte gegen einen Baumstumpf. Dadurch überschlug sich der PKW und rutschte auf dem Dach wieder auf die Fahrbahn, wo er zum Stillstand kam. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, benötigete jedoch keinen Rettungsdienst. An seinem PKW entstand Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholkonsum, was bei dem Fahrer zu einer Blutprobe und zur Sicherstellung des Führerscheins führte. Der PKW wurde abgeschleppt. Für die Dauer von 2 Stunden war die L 299 in beide Richtungen gesperrt, was aber aufgrund des frühen Wochenend Morgen nicht zu Behinderungen führte.

