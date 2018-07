Lübeck (ots) - Am Donnerstagnachmittag ( 05.07.2018 ) kam es in der Straße "Am Stadtgraben" in Eutin zum Raub einer Geldbörse. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen. Kurz vor 17 Uhr am Donnerstag ( 05.07.2018 ) hatte sich eine 37-jährige Ostholsteinerin, die zur Tatzeit in einem Rollstuhl saß, in Begleitung ihres 48-jährigen Ehemannes Bargeld von einem Geldautomaten in der Straße "Am Rosengarten" geholt. Anschließend wurde sie von ihrem Ehemann durch den Durchgang zwischen den Hausnummern 7 und 9, vorbei an der Carl-Maria-von-Weber-Schule, zu den Parkplätzen " Am Stadtgraben" geschoben. Kurz nachdem sie die Parkflächen erreicht hatten, tauchte plötzlich eine männliche Person von hinten auf und entriss der Ostholsteinerin ihre Geldbörse, welche sie den gesamten Zeitraum über in ihren Händen auf dem Schoß liegen hatte. Anschließend flüchtete der Täter mit der Geldbörse durch einen Durchgang, vorbei an der "Eutiner Tafel e.V." in die Königstraße. In der entwendeten Geldbörse befanden sich diverse persönliche Papiere sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der Täter wurde durch die Eheleute als ca. 20 Jahre alter schlanker Mann mit dunklerer Hautfarbe beschrieben. Zur Tatzeit war der ca. 170cm-175cm große Täter mit einer knielangen blauen Jeans und einem schwarzen Oberteil mit langen Ärmeln bekleidet. Zusätzlich führte die Person einen blauen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei Eutin ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes und sucht Zeugen, die eventuell Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Eutin unter 04521-8010 entgegen

Rückfragen bitte an:

Dirk Asmussen

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell